Grzegorz Krychowiak i jego koledzy z reprezentacji Polski zadowoleni po pierwszej połowie z Wyspami Owczymi? Szokująca wypowiedź

Krychowiak zadowolony z pierwszej połowy?

W pomeczowej rozmowie wracający do reprezentacji Krychowiak udzielił zaskakującej odpowiedzi na pytanie dziennikarza Meczyków, Samuela Szczygielskiego .

"Przed meczem to pytanie zadała mi żona, która się nie zna na piłce"

Dodatkowo w innej rozmowie po meczu w tzw. "mixed zone" przyznał dziennikarzowi Polsatu, Marcinowi Feddkowi, że nie odczuwał żadnej dodatkowej presji w związku z tym, że wchodzi do drużyny, która jest w bardzo kiepskim położeniu jeśli chodzi o trwając eliminacje. Drużyna do meczu z Wyspami Owczymi przystępowała po dwóch porażkach z Czechami (1:3) oraz Mołdawią (2:3). Feddek spytał, czy trudno było mu wejść do zespołu w takim momencie. Takiej odpowiedzi z pewnością się nie spodziewał.