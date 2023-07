Grzegorz Krychowiak oficjalnie piłkarzem Abha Club. Znów zagra dla Czesława Michniewicza

Grzegorz Krychowiak w Abha Club

Krychowiak podpisał z Abha Club roczną umowę - do czerwca 2024 roku. Zawarto w niej opcję przedłużenia o kolejny sezon. Polak dołączył jako wolny gracz. Na początku lipca uwolnił się od rosyjskiego Krasnodaru.

Potencjalnie Krychowiak pozostanie jedynym naszym rodakiem w lidze saudyjskiej. Piotr Zieliński (Napoli) postanowił zrezygnować z propozycji Al-Ahli. Nic nie wyszło też z transferu Krzysztofa Piątka (İstanbul Başakşehir) do Al-Khaleej, ani tym bardziej Roberta Lewandowskiego (FC Barcelona) do nieznanego z nazwy klubu.

Mimo transferu do Abha Club na powrót Krychowiaka do reprezentacji się nie zanosi. Weterana w drużynie nie widzi następca Michniewicza, czyli Portugalczyk Fernando Santos, który pominął go w powołaniach na marcowe i czerwcowe mecze.