Grzegorz Krychowiak przed historyczną szansą. 33-latek w niedzielę może zaliczyć jubileuszowy setny występ w reprezentacji Polski Jakub Jabłoński

Wyjątkowy jubileusz w kadrze. Ma szansę na setny występ pawel relikowski/polska press

Reprezentacja. Grzegorz Krychowiak w stolicy Albanii ma szansę przejść do historii polskiego futbolu. Dla 33-latka może to być setny występ w narodowych barwach. Niewielu w przeszłości się to udawało i śmiało można policzyć na palcach jednej ręki reprezentantów, którym ta sztuka się udawała. Czy Fernando Santos ponownie wystawi go w pierwszym składzie? Początek spotkania w Tiranie w niedzielę o godz. 20:45.