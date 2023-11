Grzegorz Lato ostro o obecnych reprezentantach Polski: Nie są skupieni na grze, tylko na machaniu rękami

Przed reprezentacją Polski ostatni mecz grupowy eliminacji Euro 2024. Biało-Czerwoni zmierzą się z Czechami na Stadionie Narodowym w Warszawie. Niestety nasza kadra ma minimalne szanse na bezpośredni awans na wielki turniej. W takiej sytuacji znaleźliśmy się przez porażki z Czechami (marzec), Mołdawią (czerwiec) i Albanią (wrzesień). Najważniejszy okazał się jednak październikowy remis z Mołdawią. Grzegorz Lato, czyli były reprezentant Polski i prezes PZPN surowo ocenił dwumecz ze wspomnianym rywalem.

- To nie do pomyślenia, żeby przegrywać mecz z Mołdawią, prowadząc do przerwy dwiema bramkami. Zdobyliśmy w konfrontacjach z tym rywalem jeden punkt w dwóch meczach. Oczywiście, że tego dało się uniknąć - powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty były prezes PZPN.