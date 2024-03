- To dla nas idealny wieczór. To był świetny mecz. W pierwszym meczu przegraliśmy 1:0. To oczywiście ważny moment w naszym sezonie. To był topowy występ. Jak powiedziałem wcześniej, jako zawodnicy mamy obowiązek wygrywać każde zawody, nie tylko przed trenerem, ale także przed klubem. Oczywiście wiemy, że musimy się poprawić, ale wieczory takie jak ta mogą naprawdę zmienić sezon. Jestem naprawdę dumny z chłopaków i musimy tylko utrzymać ten impet - Gabriel Stach cytuje Harry’ego Kane'a, który na gorąco skomentował mecz z Lazio.