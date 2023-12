Legenda Bayernu Monachium, Sepp Maier: Harry Kane jest bardziej wartościowy niż Robert Lewandowski

Harry Kane jest lepszym piłkarzem niż Lewandowski?

Wszyscy doceniają Roberta Lewandowskiego za niesamowite osiągnięcia, ale eksperci twierdzą, że Harry Kane jest lepszym napastnikiem. Marcin Borzęcki, komentator Bundesligi w Viaplay, podkreślał, że Anglik jest dużo lepszy pod względem rozegrania piłki. "Lewy" to typowy egzekutor, który najlepiej czuje się w polu karnym rywala. Wpis polskiego dziennikarza potwierdził słowa Seppa Maiera - legendarnego bramkarza Bayernu, który twierdzi, że Kane jest dla "Die Roten" bardziej wartościowy.

Bayern Monachium ma nową gwiazdę. Harry Kane przyszedł do mistrza Niemiec latem i błyskawicznie zaczął strzelać i asystować. Kibice od razu zakochali się w angielskim napastniku, ale jednocześnie nie zapomnieli o Robercie Lewandowski. Polak został wybrany do najlepszej jedenastki wszech czasów Bundesligi. 35-latek znalazł się na jednej liście z legendami niemieckiej piłki.

- Jego (Harry'ego Kane'a) występy były wyjątkowo dobre. Brak mi słów. Szczególną cechą Kane’a jest to, że pracuje także dla innych. Pokazał jak bardzo zgrał się z Bayernem. Jest dobry do Bundesligi. Kane jest znacznie bardziej wartościowy niż Lewandowski - podkreślił ekspert.

Harry Kane jest na najlepszej drodze do tego, by przebić Roberta Lewandowskiego w liczbie strzelonych goli w pojedynczym sezonie Bundesligi. Polak w rekordowej edycji zdobył aż 41 bramek, tymczasem przed półmetkiem rozgrywek Anglik uzbierał już 20 trafień. Oznacza to średnią 1,33 bramki na mecz.