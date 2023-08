Harry Kane już w Monachium. Bayern dopnie swego. Czteroletni kontrakt dla gwiazdy Tottenhamu Jacek Czaplewski

Transfery. Harry Kane jednak zostanie piłkarzem Bayernu. Anglik w piątek przyleciał do Monachium na testy medyczne. Po nich podpisze umowę do 2027 roku. Tottenham w ramach pocieszenia otrzyma za swoją gwiazdę co najmniej 100 mln euro. To najdroższy zakup w historii mistrzów Niemiec.