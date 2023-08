Hitowy transfer Neymara stał się faktem. Brazylijczyk został nowym piłkarzem arabskiego Al-Hilal. Astronomiczne zarobki gwiazdora OPRAC.: Jakub Jabłoński

Aflo Images/East News

Neymar został kolejną gwiazdą ligi Arabii Saudyjskiej. 31-letni piłkarz oficjalnie przeniósł się do Al-Hilal, co we wtorek wieczorem potwierdził jego dotychczasowy klub Paris Saint-Germain za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kwota transferu ma wynieść co najmniej 90 milionów euro.