Holenderskie media: Zawodnicy Legii Warszawa starli się z ochroniarzem. Dariusz Mioduski: To nieprawdziwa narracja!

Tymczasem według polskich dziennikarzy obserwujących awanturę przed stadionem, Josue i Pankov wcale nie pobili ochroniarza. Serb miał jedynie odepchnąć agresywnego stewarda, który podniósł się o własnych siłach. - Chwilę poleżał i znów zaczął skakać do gardła, więc chyba nie był aż tak połamany - twierdzi Tomasz Dębek z Faktu. Podobnie sprawę opisuje Dominik Piechota z Kanału Sportowego.

O godzinie 14:00 Dariusz Mioduski na specjalnej konferencji opowiedział jak cała sytuacja wyglądała z jego perspektywy. Prezes Legii uważa, że Holendrzy budują własną narrację.

- To nie był incydent, ale coś, co narastało. Przyjechałem do Alkmaar po południu. Od razu usłyszałem raporty od naszych ludzi w mieście, że cały czas coś się dzieje, że są szykanowani. Nastawienie lokalnego rządu było fatalne! Pani burmistrz mówiła, że nie życzy sobie Polaków w mieście. Ludzi wyprowadzano z restauracji. Tę atmosferę nakręcano od kilku dni. Dla mnie to, co się stało jest skandalem. Od wielu lat jeżdżę na mecze od Kazachstanu po Portugalii. Widziałem parę sytuacji. Widziałem jak atakowano nasz autobus przez kibiców rywali. Nigdy jednak nie widziałem, żeby nasza drużyna, członkowie sztabu, ludzie zarządu byli atakowani przez ochronę i policję! Nie odpuścimy tego. Zrobimy wszystko, żeby to wyjaśnić, wyprostować i zmienić narrację w Holandii, że w jakiś sposób to my stanowiliśmy przyczynę. Ja tam byłem, widziałem. To nie jest prawda! Holendrzy tworzą historię, ale to historia nieprawdziwa - powiedział Mioduski.