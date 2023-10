Dariusz Mioduski o awanturze w Holandii. Konferencja właściciela Legii Warszawa NA ŻYWO

Według naocznych świadków, w tym przypadku polskich dziennikarzy, Josue ani Pankov wcale nie byli agresywni w stosunku do ochroniarzy i policjantów. Nie wiadomo jednak, co działo się wewnątrz obiektu. Póki co jego gospodarz, klub AZ Alkmaar nie wydał żadnego oświadczenia w sprawie. Kluczowy może okazać się zapis monitoringu. Komentujący zdarzenie Zbigniew Boniek pisze o fatalnym potraktowaniu Dariusza Mioduskiego przez Holendrów.