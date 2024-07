Ile trzeba będzie zapłacić za Ligę Mistrzów? Canal+ odkrył karty

Dodatkowe kanały na Ligę Mistrzów w Canal+

- Transmisje Ligi Mistrzów UEFA w nowym formacie będą dla widzów CANAL+ prawdziwym piłkarskim świętem, dlatego przygotowujemy na tę okazję szereg zmian i nowości. W naszej ofercie pojawi się 7 dedykowanych Lidze Mistrzów kanałów sportowych, tak aby zagwarantować widzom swobodny dostęp do rozgrywanych równolegle meczów. W kolejkach fazy ligowej planujemy również transmisje łączone w ramach Multiligi Ligi Mistrzów. Wszystkie spotkania będą realizowane z polskim komentarzem wyłącznie przez ekspertów piłkarskich i gości Canal+. W najbliższych tygodniach będziemy dzielić się informacjami na temat nowych nazwisk, które zobaczą Państwo na naszych antenach. W naszej ramówce pojawi się również szereg nowych dedykowanych Lidze Mistrzów programów sportowych, w tym m.in. Magazyn Skrótów, Piłkarski Młyn czy studia przedmeczowe i pomeczowe. Nie zabraknie również ekskluzywnych wywiadów, ponieważ planujemy być obecni z piłkarzami na stadionach. Skupimy się na piłce nożnej, będziemy fachowi i rzetelni, wiemy, że tego oczekują od nas kibice i do tego przez lata ich przyzwyczailiśmy - powiedział Michał Kołodziejczyk , dyrektor redakcji sportowej Canal+ Polska.

Po wielu latach najlepsze piłkarskie rozgrywki klubowe w Europie wracają do Canal+. Nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów rozpocznie się w połowie września, a stacja już wcześniej pokaże decydującą, 4. rundę kwalifikacji do tych rozgrywek. Nadawca poinformował, że mecze będą transmitowane na dodatkowych siedmiu kanałach Extra, oraz jednym aktualnie funkcjonującym, który wkrótce zmieni swoją nazwę na Canal+ 360.

Ile trzeba zapłacić, żeby zobaczyć mecze Ligi Mistrzów?

Od 2 lipca do sprzedaży trafił nowy pakiet Super Sport, który będzie gwarantować dostęp do siedmiu kanałów Canal+ Extra oraz kolekcji VOD. Wykupienie pakietu zapewni dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA na lata 2024/25 - 2026/27, wybranych meczów Ligi Młodzieżowej UEFA oraz Superpucharu UEFA. Kanały z pakietu będą dostępne zarówno w ofercie telewizji satelitarnej, jak i przez internet w serwisie streamingowym Canal+ online, co umożliwi oglądanie rozgrywek na niemal dowolnym urządzeniu.

W skład pakietu Super Sport wejdą: kanał Canal+ Extra 1 nadawany 24/7 przez satelitę i przez internet w serwisie CANAL+ online, Kanały eventowe Canal+ Extra 2, Canal+ Extra 3, Canal+ Extra 4 uruchamiane na czas rozgrywanych meczów oraz dodatkowe kanały Canal+ Extra 5, Canal+ Extra 6 i Canal+ Extra 7 uruchamiane na czas rozgrywanych meczów. Kanały będą dostępne wyłącznie na dekoderach podłączonych do internetu oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online Kolekcja VOD Supersport dostępna na dekoderze podłączonym do internetu i w serwisie CANAL+ online.