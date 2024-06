Jagiellonia Białystok poznała potencjalnego rywala w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów!

Jagiellonia Białystok poznała rywala w kwalifikacjach Ligi Mistrzów

Białostoczanie pod koniec maja po raz pierwszy w historii zdobyli mistrzostwo Polski i latem staną przed szansą na awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Jagiellonia swoją przygodę na arenie międzynarodowej rozpocznie od 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów.

Jagiellonia Białystok zagra jesienią w europejskich pucharach?

Można powiedzieć, że białostoczanie są niemal o krok od fazy grupowej europejskich pucharów. Rozpoczęcie rywalizacji od 2. rundy kwalifikacji powoduje, że do awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji wystarczy wygrana tylko jednego dwumeczu. Mistrz Polski w przypadku porażki w dwumeczu w Lidze Mistrzów, spadnie do 3. rundy kwalifikacji Ligi Europy, a przy kolejnym niepowodzeniu - 4. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji.