Ile wart jest Ante Crnac? Raków Częstochowa oczekuje zawrotnych pieniędzy za swoją gwiazdę

Raków Częstochowa zdecydowanie rozczarował w zakończonym sezonie PKO Ekstraklasy. Medaliki zajęły dopiero 7. miejsce w tabeli i nie zagrają w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. W osiągnięciu lepszego rezultatu nie pomogły też letnie i zimowe wzmocnienia, które w większości okazały się bardzo nieudane.

Marek Papszun skreślił pierwszego zawodnika

Dość powolne wejście w drużynę miał też napastnik Ante Crnac, który po raz pierwszy na listę strzelców wpisał się dopiero pod koniec października, a ogółem w pierwszej części sezonu strzelił tylko 2 gole. Znacznie lepsza dla 20-letniego piłkarza była wiosna, której dołożył 6 bramek i 3 asysty. Udane występy Chorwata rozbudziły apetyty właścicieli Medalików.

- Wszyscy, którzy pracują w Rakowie, twierdzą, że to jest piłkarz na bardzo duży zachodni transfer. Jeśli będzie pracowity i nie przytrafi mu się kontuzja, to jestem przekonany, że sprzedamy go za kwotę przekraczającą 10 milionów euro. O takich kwotach w tym momencie rozmawiamy. Dla wielu klubów to zaskoczenie, ale myślę, że dość szybko może się to zmienić. Już teraz budzi zainteresowanie klubów z górnych części tabeli lig TOP5 - powiedział Michał Świerczewski w rozmowie z Meczyki.pl.