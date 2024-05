Marek Papszun skreślił pierwszego zawodnika. Sonny Kittel może szukać sobie nowego klubu. Kompletnie nieudany transfer

Marek Papszun po roku przerwy wrócił do Rakowa Częstochowa. W poniedziałek (27.05) odbyła się pierwsza konferencja z udziałem nowego-starego trenera "Medalików". Szkoleniowiec oraz włodarze klubu wypowiedzieli się między innymi na temat strategii transferowej Rakowa.

- Będziemy szukać dobrych zawodników na rynku, ale na pewno nie będziemy negocjować tak, jak rok temu. Jeśli zawodnik będzie wart swoich pieniędzy, to na zdrowych zasadach będziemy przeprowadzać transfer. Ale nie chcemy przepłacać. To musi być piłkarz, który będzie głodny, z ambicją - to będą cechy, na które także będziemy zwracać uwagę - powiedział Michał Świerczewski na poniedziałkowej konferencji. (cyt: Meczyki)