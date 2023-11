Ile zarabia Wojciech Szczęsny? Jego pensja drugą najwyższą w Serie A. Więcej dostaje tylko Dusan Vlahović - też z Juventusu

Pensja Wojciecha Szczęsnego w Juventusie

Szczęsny to kluczowy zawodnik Juventusu. W klubie jest nieprzerwanie od połowy 2017 roku. Trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo, dwa razy wznosił natomiast trofea za Puchar Włoch i Superpuchar. Dla Starej Damy zdążył rozegrać ponad 200 meczów.

W Juventusie Szczęsny jest doceniany, o czym świadczy wysokość jego pensji. Ile zarabia 33-latek? Jeśli wierzyć informacjom Tuttosport, a jest to czołowy włoski dziennik, to Szczęsny otrzymuje 12 mln euro rocznie. Tę pensję zagwarantował sobie w kontrakcie obowiązującym do czerwca 2025 roku.

Zarobki Wojciecha Szczęsnego w Juventusie:

12 mln euro - rocznie

1 mln euro - miesięcznie

32,8 tys. euro - dziennie

około 1370 euro - na godzinę

około 23 euro - na minutę

Tym samym Szczęsny jest drugim najlepiej opłacanym piłkarzem Serie A i zarazem Juventusu. Liderem obu rankingów pozostaje bowiem jego kolega z szatni, napastnik Dusan Vlahović. 23-latek dostaje bowiem 13 mln euro rocznie, czyli ledwie o 1 mln więcej od weterana. W dziesiątce przeplatają się nazwiska graczy Juve oraz Interu Mediolan. Wyjątek stanowi Romelu Lukaku z AS Romy, przebywający na wypożyczeniu z Chelsea.