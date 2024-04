Co z przyszłością Josue w Legii Warszawa? Partnerka piłkarza swoim wpisem zrobiła duże zamieszanie na Instagramie

Kontrakt Josue jest ważny do końca czerwca. Co dalej?

Sytuacja między Josue i Legią Warszawa robi się coraz bardziej napięta. Kontrakt Portugalczyka jest ważny tylko do końca czerwca tego roku, dlatego wszystko wskazuje na to, że to ostatnie tygodnie pomocnika w koszulce "Wojskowych". Z wypowiedzi zawodnika możemy wywnioskować, że chciałby nową umowę, ale Jacek Zieliński i Goncalo Feio planują kadrę bez swojej największej gwiazdy. Ostatnia wypowiedź kapitana Legii dolała oliwy do ognia.

- Żeby zostać w jednym miejscu, musisz czuć szacunek od wszystkich ludzi. Czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie nie doceniają tego, co robię - powiedział Josue w programie Liga+Extra w Canal+.

Kibiców Legii Warszawa zaniepokoił także wpis partnerki na Instagramie. Kobieta udostępniła filmik, na którym widzimy biegnąca jaszczurkę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie podpis.