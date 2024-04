Ireneusz Mamrot szybko wrócił na ławkę trenerską! Zastąpił Radosława Bellę w Miedzi Legnica

- Jest to dla mnie duże wyzwanie, bo Miedź jest klubem, który jeszcze niedawno grał w PKO BP Ekstraklasie. Takie są też tutaj ambicje i cele. Natomiast wiadomo, że w tym momencie sytuacja w tabeli jest trudniejsza, ale dopóki jest możliwość grania o coś, to na pewno podejmiemy rękawicę. Ważne jest również to, żebym jeszcze lepiej poznał zawodników w kontekście nowego sezonu, bowiem czasami nawet na treningu piłkarz pokazuje inne walory i możliwości niż w samym meczu - powiedział Ireneusz Mamrot dla klubowych mediów. (PAP, oprac. własne)