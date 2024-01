Ivan Toney wrócił do Premier League po 8 miesiącach kary za obstawianie meczów. I od razu strzelił gola Brentfordu

Reprezentant Anglii był w zeszłym sezonie najlepszym strzelcem zespołu z zachodniego Londynu i czołowym snajperem Premier League. W maju władze Angielskiej Federacji Piłkarskiej (FA) zawiesiły go za 232 naruszenia przepisów dotyczących zawierania zakładów bukmacherskich. Do tego 27-letni napastnik musiał zapłacić 50 tys. funtów grzywny.

Do gry mógł wrócić 17 stycznia, a od września uczestniczył w treningach drużyny. Brentford, rewelacja poprzedniego sezonu, teraz spisuje się dużo gorzej i ma niewielką przewagę nad strefą spadkową.

"Wszyscy wiedzą, że Brentford to klub rodzinny, w którym panuje wyjątkowa atmosfera. Przez ostatnie miesiące wszyscy okazywali mi wyjątkowe wsparcie, to było coś niesamowitego. Nie mogę za to wystarczająco podziękować, zwłaszcza fanom. Dlatego mam sporo do odrobienia, a najlepszy sposób, żebym się wszystkim odwdzięczył to gole. Nie mogę się doczekać powrotu" - przyznał Toney w wywiadzie dla telewizji Sky Sports i "Daily Mirror" kilka dni przed końcem dyskwalifikacji.