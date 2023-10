Jagiellonia Białystok nie odda swojego dyrektora sportowego do Rakowa Częstochowa. Prezes klubu zdementował medialne doniesienia

Raków Częstochowa szuka nowego dyrektora sportowego

- Od zainteresowania do realizacji jest daleka droga. To tak samo, jak mówi się, że klub jest zainteresowany jakimś zawodnikiem. Najczęściej wieloma zawodnikami, a do klubu trafia jeden lub żaden. Nie ma co się dziwić temu, że inne kluby interesują się specjalistami z konkurencji. Rynek jest na piłkarzy, dyrektorów sportowych, grafików… - powiedział prezes Jagiellonii.

Dziennikarz po chwili upewnił się, czy Raków ma jakieś szanse na "podebranie" Masłowskiego. - Nie podbiorą - odparł Wojciech Pertkiewicz. Według Tomasza Włodarczyka innym kandydatem do objęcia tego stanowiska jest Marcel Klos. To asystent dyrektora generalnego we włoskiej Genoi.