Jagiellonia Białystok prowadziła już 3:0, ale nie zdobyła trzech punktów! Puszcza Niepołomice wróciła z dalekiej podróży

Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok 3:3 (0:3)

Strzelanie rozpoczęło się już w 10. minucie. Bartłomiej Wdowik świetnie uderzył z rzutu wolnego, piłka odbiła się jeszcze od rywala, czym zupełnie zmyliła Oliwera Zycha. Osiem minut później było już 2:0. Mateusz Skrzypczak zagrał cudowne, długie podanie . Piłka trafiła do Nene , który przyjął futbolówkę i precyzyjnie uderzył lewą nogą po ziemi. Najlepsi zawodnicy z lig TOP 5 nie powstydziliby się takiego "sklejenia" piłki do stopy.

Jagiellonia Białystok to jedna z największy niespodzianek obecnego sezonu. Kilka miesięcy temu chyba nikt nie przypuszczał, że ekipa prowadzona przez młodego trenera Adriana Siemieńca pod koniec rundy jesiennej będzie wiceliderem Ekstraklasy. "Jaga" meczem z Puszczą Niepołomice udowodniła, że gra prawdopodobnie najbardziej efektowną piłkę w kraju, jeśli chodzi o ofensywę. W defensywie jest jednak dużo niedociągnięć.

W 28. minucie było 3:0. Afimico Pupulu zagrał prostopadle do Nene, ten wyłożył do Jesusa Imaza, któremu nie pozostało nic innego niż wpakować piłkę do pustej bramki. Goście w pierwszej połowie zaprezentowali się świetnie i nie mieli żadnych problemów z beniaminkiem z Niepołomic.