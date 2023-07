Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice ONLINE. Beniaminek jest skazany na pożarcie? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice ONLINE

Jagiellonia w pierwszym meczu sezonu stanęła przed bardzo dużym wyzwaniem. Klub z Białegostoku na inaugurację zagrał z mistrzem Polski - Rakowem Częstochowa. "Jaga" okazała się dużo słabsza i przegrała 0:3. Żółto-czerwoni nie stworzyli sobie wielu sytuacji. Trener Adrian Siemieniec będzie musiał powalczyć o pierwsze punkty w 2. kolejce.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok: - Oczywiście szanujemy rywala, ale mamy jasno określony cel na to spotkanie i chcemy nadać kierunek gry. Chcemy przeważać i to rywal ma się do nas dopasować, co jednak nie oznacza, że nie pracujemy nad wyeliminowaniem jego mocnych stron. Jeżeli chcemy rozkochiwać wszystkich w regionie do Jagiellonii, to wszyscy muszą czuć, że - niezależnie od nazwy rywala - zagramy o wygraną. Rozmawiamy o tym z drużyną, ale najlepszą odpowiedzią będzie postawa na boisku.