Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin ONLINE. Głodna drużyna gotowa na kolejną ucztę. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin ONLINE

W Jagiellonii nastały lepsze czasy. Mimo odejścia Marka Guala do Legii Warszawa dyrektor sportowy Łukasz Masłowski wymyślił nowych bohaterów (Afimico Pululu, Jose Naranjo) i jeszcze znalazł cennych piłkarzy na inne pozycje (Adrian Dieguez, Kristoffer Hansen). Nic więc dziwnego, że właśnie o niego pyta teraz Raków Częstochowa szukający kandydata do pełnienia tej kluczowej - obok trenera - funkcji.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii: - W piątek o godzinie 20:30 nikt już nie będzie pamiętał o naszej serii zwycięstw u siebie. Nikt nie zadowala się tym, co osiągnęliśmy do tej pory. Ciągle jesteśmy głodni i chcemy to pokazać. Zagłębie to silny zespół, a w Ekstraklasie nie ma łatwych meczów. Jarek Kubicki normalnie trenuje z nami. W przypadku Jesusa i Miłosza Matysika sytuacja z dnia na dzień jest coraz lepsza. Sztab medyczny robi wszystko, aby jak najszybciej „postawić ich na nogi”, jednak w tej chwili ani jeden, ani drugi najprawdopodobniej nie wystąpią w piątkowym spotkaniu.

Waldemar Fornalik, trener Zagłębia: - Wiemy, że Jagiellonia bardzo dobrze prezentuje się przed własną publicznością, my również w tym sezonie nieźle punktujemy i mamy niewielką stratę do czołówki tabeli, więc zgadzam się, że ten mecz zapowiada się bardzo ciekawie. Trzeba zagrać bardzo skutecznie w defensywie i umieć stwarzać sytuacje pod bramką Jagiellonii. Niby nie powiedziałem nic odkrywczego, ale do tego będziemy dążyć. Nasza sytuacja kadrowa jest bardzo dobra. Pierwszy raz spotykamy się z sytuacją, że wszyscy zawodnicy są zdrowi, gotowi do gry i jest to rzecz, która bardzo nas cieszy.

Nie zagrają w meczu Jagiellonia - Zagłębie:

Jagiellonia: Imaz, Matysik (?)

Zagłębie: - - - - -

Ostatnie mecze bezpośrednie:

Jagiellonia - Zagłębie 2:2 (Ekstraklasa, 18.03.2023)

Zagłębie - Jagiellonia 1:1 (Ekstraklasa, 04.09.2022)