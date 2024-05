Arkadiusz Wrzosek rozbił Artur Szpilkę w czternaście sekund na gali XTB KSW 94! Głośne wsparcie od kibiców Legii Warszawa

KSW. Arkadiusz Wrzosek - Artur Szpilka: przebieg walki

Artur Szpilka wszedł do oktagonu rozrywając uprzednio atrapę aparatury medycznej, do której był podłączony po słynnej walce bokserskiej z Deontayem Wilderem. Dziś nie był faworytem. Bukmacherzy zdecydowanie niższe kursy wystawili na doświadczonego kick-boksera, za jakiego uchodzi Arkadiusz Wrzosek.

Jaka to była walka? Szpilka próbował zaatakować "Supermanem". Chciał awantury . Nie trafił, padł na matę po ściągnięciu, rozpuścił ręce, a potem otrzymał grad ciosów na głowę, których nie potrafił zatrzymać. Zatrzymał za to walkę sędzia Jarosz.

- Zawsze mam jakiś plan na walkę, ale na Artura ciężko było coś wymyślić. Skontrolowałem emocje i mocno zacząłem. Tyle - podsumował Wrzosek w rozmowie z Mateuszem Borkiem w Viaplay. - Czułem się zajechany w szatni, spałem może trzy godziny. Ale jak koledzy z Legii zarzucili doping to dostałem mocy. Dziękuję. To jest wasza wygrana, nie moja.

Szpilka w rozmowie miał przyznać, że nie pamiętał walki. Przyjął co najmniej sześć mocnych uderzeń. Za to Wrzosek podkreślił, że z szacunku do Artura wolałby z nim wygrać po trzech rundach mordobicia. Apelował, by na gorąco nie analizować walki, choć jego zdaniem Szpilkę faktycznie "odcięło", dlatego sędzia miał prawo przerwać pojedynek.