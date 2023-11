Jagiellonia zremisowała z Piastem Gliwice, a to oznacza, że "Twierdza Białystok" nadal jest niezdobyta. 12. remis ekipy trenera Vukovicia

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 0:0

Jagiellonia w Białymstoku zbudowała prawdziwą twierdzę. "Jaga" na swoim stadionie jeszcze nie przegrała żadnego meczu. Co więcej, siedem spotkań w roli gospodarza udało się wygrać! Dzisiejszy remis 0:0 z Piastem Gliwice oznacza przedłużenie znakomitej serii. Ekipa trenera Vukovicia także ma swoją serię, gdyż podział punktów z "Jagą" oznacza 12 (!) remis w lidze.

Ku zaskoczeniu kibiców, szczególnie obecnych na stadionie w Białymstoku, to ekipa trenera Vukovicia dominowała Jagiellonię w pierwszej połowie. W pierwszych 45 minutach Piast oddał aż 10 strzałów. W 20. minucie dośrodkowanie Damiana Kądziora nie trafiło do adresata, ale do piłki dopadł jeszcze Jakub Holubek, który uderzył z pierwszej piłki, a futbolówka trafiła w słupek bramki rywali.

Pod koniec pierwszej połowy obserwowaliśmy złą wrzutkę w pole karne Jagiellonii. Po chwili Damian Kądzior zagrał przed linię bramkową do Michaela Ameyawa, ale skrzydłowy fatalnie spudłował w tej dogodnej sytuacji. 23-latek zmarnował więcej dobrych okazji, gdyż mógł także wpakować piłkę głową z bardzo bliskiej odległości, ale futbolówka poleciała wysoko nad bramką.