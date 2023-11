Jakub Kiwior coraz bliżej transferu do klubu z Serie A? Jego agent był na meczu Ligi Mistrzów pomiędzy dwoma silnymi zespołami

Jakub Kiwior wróci do Serie A?

Kariera Kiwiora została poprowadzona przez jego menedżera w nieszablonowy sposób. Wychowanek GKS-u Tychy już w wieku 16 lat wyjechał do Anderlechtu Bruksela. Z "Fiołkami" sięgnął po mistrzostwo Belgii do lat 17. Był jednak daleko od pierwszej drużyny i przeniósł się na Słowację. Na początku 2019 roku FK Železiarne Podbrezová wyłożyła za niego 10 tysięcy euro.

Udane występy zaowocowały transferem do MSK Żilina, która wykupiła tyszanina za 250 tys. euro. Kiwior przez dwa sezony zrobił ogromny postęp i znalazł się na celowniku klubów Serie A. Spezia zdecydowała się zapłacić za zdolnego Polaka 1,5 miliona euro.

W styczniu 2023 roku Kiwior zdecydował się na przeprowadzkę do Arsenalu. Kwota tego transferu wyniosła około 25 milionów euro plus bonusy. 22-latek podpisał kontrakt z "Kanonierami" do 30 czerwca 2028 roku. Dzięki przenosinom na Emirates Stadium Kiwior stał się piątym najdroższym Polakiem w historii.