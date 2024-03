Jakub Kiwior w życiu prywatnym. Jego żona zawodowo zajmuje się twerkiem. Psy piłkarza mają konto na Instagramie

Jakub Kiwior mieszka w Anglii, ale sporo podróżuje

Jakub Kiwior nie miał łatwego startu w Arsenalu. Trener Mikel Artera na początku w ogóle na niego nie stawiał, co sprawiło, że polscy kibice zaczęli wytykać młodemu obrońcy błąd. Twierdzili, że Kiwior powinien zostać w Serie A i nie myśleć i transferze do tak dobrej ligi jak Premier League. Z czasem polski defensor zyskał zaufanie hiszpańskiego szkoleniowca, który zaczął wystawiać go w pierwszym składzie. Obecnie Jakub Kiwior to bardzo pewny punkt linii obrony Arsenalu.

Claudia Kowalczyk, bo tak nazywa się żona młodego reprezentanta Polski, zajmuje się na co dzień twerkingiem, czyli tańcem polegającym na potrząsaniu pośladkami. Jej największe sukcesy to tytuł "Queen of Germany Twerk Competition" w 2017 roku oraz dotarcie do półfinału "European Twerk Champions" w 2018 roku.