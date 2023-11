Jakub Moder musiał obejść się smakiem. Mecz Brighton - Sheffield w Premier League obejrzał z ławki rezerwowych. Trener miał ważny powód

Jakub Moder został na ławce w meczu Brighton - Sheffield

Z Sheffield, już we właściwych rozgrywkach Premier League, plan zakładał, że Moder pojawi się na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt minut w drugiej połowie. Czemu nie wyszło? Odpowiedź nasuwa się sama: bo nieoczekiwanie spotkanie wymknęło się spod kontroli .

Już w 6 minucie dla Brighton na 1:0 trafił Simon Adingra. W drugiej połowie nastąpiła jednak katastrofa. Sędzia w 69 minucie wyrzucił z boiska Mahmouda Dahouda. Zaraz potem padła też wyrównująca bramka, po samobóju Adama Webstera. Trzeba było ratować co się da, więc nie do końca gotowy na takie wyzwania Moder został na ławce. W końcówce meczu podnieśli się za to Carlos Baleba i przede wszystkim doświadczony obrońca Joel Veltman.

Kiedy wróci Moder? Wygląda na to, że nie wcześniej niż pod koniec miesiąca. Teraz nastąpi bowiem przerwa związana z meczami reprezentacji. Kolejny mecz w Premier League Brighton rozegra dopiero 25 listopada z Nottingham.