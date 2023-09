Jakub Moder nareszcie wraca do gry? Polak z Brighton zgłoszony do kadry na Premier League. Na kolejny mecz czeka od 530 dni Jacek Czaplewski

Jakub Moder w barwach Brighton Rex Features/East News

Krzepiące informacje dotarły do nas z Premier League. Jakub Moder ma realne szanse, by wrócić do gry jeszcze tej jesieni. Reprezentant Polski został zgłoszony do rozgrywek pierwszy raz po feralnej kontuzji, której nabawił się w kwietniu zeszłego roku. Od tamtej pory ani razu nie zagrał w meczu.