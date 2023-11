Jakub Moder w Premier League po 602 dniach: Moim celem jest gra na Euro z reprezentacją Polski

Jakub Moder o powrocie po kontuzji do składu Brighton

Jakub Moder o kontuzji i rehabilitacji

- Za mną sporo ciężkich chwil. W pewnym momencie myślałem, że jestem blisko powrotu, potem znowu musiałem się cofać. Finalnie trochę się przedłużyło, ale może to lepiej niż gdybym miał wrócić za wcześnie. Mój cel to grać jak najwięcej. Trener pewnie będzie mnie wprowadzał stopniowo. Mamy w drużynie sporo kontuzji, teraz dwie czerwone kartki - trochę zawodników się wykruszyło. Skoro jednak trener wpuścił mnie w tak trudnym meczu to też widzi, że jestem gotowy. W treningu dobrze wyglądam. Za darmo to granie nie przyszło - uważa Moder.

Jakub Moder zdradził swój cel. To gra na Euro 2024

- Powrót do reprezentacji to mój cel. Ostatni raz zagrałem w barażu ze Szwecją o Mundial w Katarze. Bardzo mnie bolało, że nie mogłem zagrać na tym turnieju. Dlatego teraz moim celem jest Euro 2024. Ale krok po kroku. Do marca, do baraży jest sporo czasu. Skupiam się na tym, by wrócić do regularnego grania, a co będzie dalej to zobaczymy - podkreślił na koniec rozmowy Moder.