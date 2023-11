Jakub Moder w Premier League po 602 dniach. Jak zagrał Polak w meczu Nottingham - Brighton? Nie mógł pokazać wszystkich walorów Bartosz Głąb

Jakub Moder w meczu Nottingham - Brighton Viaplay

Liga angielska. Jakub Moder wrócił do Premier League po 602 dniach przerwy. Pojawił się na murawie w 77. minucie, kiedy to jego Brighton prowadziło na wyjeździe z Nottingham 3:2. Jak zagrał Polak? Solidnie - to słowo idealnie oddaje jego postawę w trudnej końcówce, gdy w dziesiątkę trzeba było bronić skromnej zaliczki.