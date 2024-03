Jakub Piotrowski w lidze hiszpańskiej? Media: Zgłasza się Villarreal

Reprezentant Polski trzeba przyznać idealnie zastąpił Grzegorza Krychowiaka w środku pola. 26-latkowi zaufał Michał Probierz, który w meczu z Wyspami Owczymi dał mu okazje do debiutu w narodowych barwach. Pomocnik bułgarskiego Łudogorca Razgrad odpłacił mu się na koniec eliminacji bramką z Czechami, a w marcowych barażach o Euro 2024 był wiodącą postacią i po raz kolejny upolował trafienie. I to jakie! UEFA nawet nominowała bramkę do miana tej najładniejszej w spotkaniach barażowych.

W meczu z Estonią popisał się perfekcyjnym, płaskim strzałem sprzed polem karnym, czym nie dał szans golkiperowi przyjezdnych na PGE Narodowym w Warszawie. Ostatecznie kadra wygrała wówczas 5:1 i awansowała do wielkiego finału w Cardiff, gdzie rywalem była Walia. Tam również Piotrowski był wiodącą postacią, lecz nie ustrzegł się jednego błędu.