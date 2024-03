Bramka reprezentanta Polski wyróżniona. Była jednym z ładniejszych trafień w barażach

Jakub Piotrowski nominowany do gola baraży o Euro 2024

Pomocnik reprezentacji Polski zagrał prawie w pełnym wymiarze czasowym w dwóch decydujących meczach o Euro 2024 z Estonią oraz Walią. W starciu z tym pierwszym rywalem na PGE Narodowym w Warszawie zanotował nawet jedno trafienie. I to jakie! Piłkarz mistrza Bułgarii może zgarnąć od UEFA nagrodę za najładniejszego gola w barażach o Euro 2024. Unia Europejskich Związków Piłkarskich nominowała go do tego wyróżnienia.

Przypomnijmy tylko, że w 70 minucie rywalizacji z Estończykami 26-latek popisał się niezwykłym strzałem z woleja sprzed pola karnego i płaskim uderzeniem pokonał bramkarza rywali. Było to trafienie na 3:0. Biało-Czerwoni wówczas dołożyli jeszcze dwie bramki oraz jedną stracili.