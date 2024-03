Były piłkarz Legii Warszawa po dziewięciu miesiącach znalazł nowy klub

Szwed nie błysnął w Legii Warszawa. Władze stołecznego klubu w lipcu 2023 zdecydowały się rozwiązać z nim dotychczasową umową, gdyż nie pokładał pokładanych w nim nadziei. W sezonie poprzedzającym tę decyzję rozegrał dokładnie w 11 meczach, w których zdobył jedno trafienie.

To jednak nie wystarczyło. Miesiące oraz tygodnie bez gry. Aż w końcu po usługi szwedzkiego obrońcy zgłosiło się z jego rodzimych stron IFK Goteborg. Dla 32-latka będzie to powrót po dwunastu latach do ojczyzny. W czwartek oficjalnie potwierdziła to strona jego nowego klubu, który za chwilę rozpocznie sezon tamtejszej ekstraklasy.

– Możliwość reprezentowania IFK Goteborg jest dla mnie zarówno dobrą szansą, jak i wielkim zaszczytem. Jestem tu, by ciężko pracować i wnosić swój wkład dzięki rutynie wiedzy, którą zdobyłem przez lata – mówił Mattias Johansson w rozmowie z oficjalną stroną szwedzkiego klubu (cyt. Legia.net).