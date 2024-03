Jakub Piotrowski po meczu reprezentacji Polski w barażach Euro 2024. Pomocnik strzelił piękną bramkę na Stadionie Narodowym

- Nie mam za dużo występów w reprezentacji. W meczu z Estonią częściej posiadaliśmy piłkę, więc miałem okazję wypróbować więcej rzeczy. To był na pewno dobry występ i cieszę się z niego - ocenił zawodnik Łudogorca Razgrad .

Piotrowski już wcześniej mógł strzelić gola. W 35. min meczu z Estonią uderzył zza pola karnego, jednak minimalnie chybił.

- Trochę szkoda mi było tej sytuacji, bo też miałem dogodną pozycję. Piłka dobrze ułożyła mi się na nodze, ale przeszła obok słupka. Przed meczem trener zachęcał nas do częstych strzałów z dystansu i w przerwie o tym przypominał. Od pierwszego dnia jak przyjeżdżamy na reprezentację mówi o tym, że mamy uderzać też zza pola karnego, bo widzi, że pomocnicy strzelają takie gole w klubach. To jest nasz atut i mamy go wykorzystywać - wspomniał piłkarz.