Jose Mourinho blisko objęcia Fenerbahce reprezentanta Polski Sebastiana Szymańskiego. Media: Trener dogadał się z klubem Jakub Jabłoński

Jose Mourinho blisko powrotu na ławkę trenerskiej po kilkumiesięcznej przerwie. Portugalczyk w styczniu został zwolniony z AS Romy, a już w czerwcu może dogadać się z nowym pracodawcą. Fenerbahce, w którym występuje Sebastian Szymański jest zainteresowane usługami popularnego "The Special One". Trener ma być już nawet dogadany z tureckim klubem - poinformował włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio.