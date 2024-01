Jose Mourinho faworytem do objęcia reprezentacji Brazylii

Karuzela ruszyła ponownie i według hiszpańskiego dziennika Sport, teraz najbardziej prawdopodobnym kandydatem na to stanowisko jest aktualny trener AS Romy - Jose Mourinho. Portugalczyk wielokrotnie był przymierzany do najmocniejszych reprezentacji na świecie, ale jeszcze nigdy nie podjął się tego wyzwania.

Kontrakt Mourinho z obecnym klubem kończy się w czerwcu 2024 roku i wiele wskazuje na to, że nie zostanie przedłużony. Według włoskich mediów, następcą Portugalczyka w klubie ze stolicy Włoch ma być Raffaele Palladino, który obecnie pracuje w zespole Monzy.