Jude Bellingham zgasił FC Barcelonę! Dwa gole i zwycięstwo Realu Madryt w El Clasico. Przewaga nad mistrzem to już cztery punkty

El Clasico. Mecz FC Barcelona - Real Madryt 1:2

Początek meczu i w ogóle cała pierwsza połowa należały do Barcelony. Mimo siedzącego na ławce Roberta Lewandowskiego już w 6 minucie udało się trafić do siatki. İlkay Gündoğan wykorzystał błędy rywali i z paru metrów strzelił swojego pierwszego gola w El Clasico.

A w końcówce meczu do ofensywy przeszedł Real! Mimo przeciętnej gry potrafił odwrócić wynik. Kapitalną bramkę na wagę wyrównania zdobył Jude Bellingham. Anglik po przejęciu piłki skierował ją do siatki ze znacznej odległości. - To było dzieło sztuki - komentował w Canal+ Tomasz Ćwiąkała.