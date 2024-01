Julia Palko już nie pracuje w Lechu Poznań. Ukrainka wróciła do Szachtara Donieck, gdzie będzie zajmowała się klubowymi mediami

Na początku 2023 roku biuro prasowe Lecha Poznań zyskało nową osobę - Julia Palko została nowym nabytkiem "Kolejorza". Na swoim koncie na Instagramie określa się jako dziennikarka oraz "content creator" (tworzenie treści w internecie). Ukrainka zajmowała się szeroko rozumianym kontaktem z kibicami w mediach społecznościowych. Na początku 2024 roku ogłosiła, że wraca do swojego byłego klubu, czyli Szachtara Donieck. W Polsce pracowała 12 miesięcy.

- Drogi Lechu Poznań! Dziękuję za wspaniały rok w moim życiu. Był on pełen niesamowitych chwil i ludzi, którzy na zawsze zostaną w moim sercu! To nie była tylko praca, ale pewna droga w moim życiu, gdzie klub był jedną wielką rodziną, a Poznań moim drugim domem. Przyjazd do Polski był odważną i bardzo dobrą decyzją. Ten rok całkowicie zmienił moje życie. Tutaj zdobyłam doświadczenie pracując w zagranicznym klubie, fajne wspomnienia i nowe znajomości, a to jest najważniejsze! Dziękuję moim kolegom za wsparcie i pomoc we wszystkim, a na koniec za wspaniały prezent w postaci spersonalizowanej koszulki z numerem naszego biura. Prawdą jest, że Lech zasługuje na najwyższe tytuły w Polsce i wierzę, że tak będzie również w nowym roku. Kibice Lecha Poznań - jesteście najlepszą grupą, jaką widziałam w piłce nożnej. Niech Wasza energia nigdy nie osłabnie, bo potraficie zrobić show!! Rządzicie na trybunach! Ciężko pisać taki post, to była bardzo trudna decyzja, ale muszę iść dalej. Rodzino Lecha Poznań, jesteście zawsze bardzo mile widziani w moim kraju. Zawsze będzie mi bardzo miło ugościć Was w moim domu tak ciepło, jak przywitaliście mnie w Polsce - napisała Julia trzy tygodnie temu.