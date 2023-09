Julian Nagelsmann zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Media: Osiągnął porozumienie z niemiecką federacją Jakub Jabłoński

Media: Niemcy wybrali selekcjonera. 36-latek trenował Lewandowskiego IMAGO/Ulrich Wagner/Imago Sport and News/East News

Reprezentacja Niemiec pod wodzą Hansiego Flicka zawiodła w meczach towarzyskich, w których przegrała nawet z... Polską w Warszawie 0:1. Nic więc dziwnego, że tamtejsza federacja zwolniła 58-latka i aktualnie poszukuje nowego trenera. Jak informuje niemiecki "Bild" właśnie go znalazła. Julian Nagelsmann osiągnął porozumienie. Do mistrzostw Europy ma zarobić ok. 4 mln euro.