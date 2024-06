Polska zaczyna Euro, a Polak szaleje w USA. Co za rajd i gol Mateusza Bogusza Jacek Czaplewski

Wideo

Co za wieści w nocy z soboty na niedzielę. Mateusz Bogusz, kandydat do gry reprezentacji Polski na Euro 2024, strzelił kolejnego gola w amerykańskiej MLS. Nasz zdolny środkowy pomocnik ostatkiem sił zwieńczył morderczą. Z piłką na sprincie przebiegł połowę boiska! Oby to nie był dziś jedyny polski gol...