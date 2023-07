Kacper Tobiasz wpuścił kuriozalną bramkę. Bramkarz Legii Warszawa przelobowany w Kazachstanie w meczu z zespołem Ordabasy Szymkent

Ordabasy - Legia. Tobiasz zawinił przy bramce na 0:1

- Źle to ocenił Tobiasz. Piłka go lobowała! - uznał po powtórce Laskowski.

- Pewnie trochę za wczesny wyskok, nie wiem czy krok do tyłu i nie miałby piłki "do koszyczka" - stwierdził Podoliński.

Co ciekawe, w drugiej połowie przy stanie 0:2 Tobiasz mógł zostać przelobowany po raz drugi. Minimalnie pomylił się Bauyrzhan Islamkhan. Po jego próbie futbolówka odbiła się od siatki nad poprzeczką.