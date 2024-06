Kacper Urbański objawieniem Polski przed Euro 2024. Sonda: Powinien zagrać z Holandią w pierwszym składzie?

Kacper Urbański - polska nadzieja w środku pola

Padają więc zasadne pytania, zresztą nawet z ust rozmyślającego Michała Probierza, czy Urbański nie powinien zagrać z Holandią na Euro od początku, a nie jako zmiennik jak z Ukrainą i Turcją.

- Czuję, że jak będę dostawał więcej minut to wykorzystam takie okazje jak z Turkami. Jestem przygotowany na wszystko! Jak trener woła do gry to jestem od razu gotowy do gry - podkreślił Urbański w rozmowie z TVP Sport. - Atmosfera w drużynie jest niesamowita. Zostałem bardzo dobrze przyjęty. Jak jesteśmy mentalnie "wolni" to umiemy grać w piłkę. Pokazaliśmy to w dwóch ostatnich meczach - dodał.