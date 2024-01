Kadra Pogoni Szczecin na obóz w Turcji. W samolocie razem z piłkarzami Lecha Poznań OPRAC.: Jacek Czaplewski

Uśmiechnięci Kamil Grosicki i Marcel Wędrychowski Instagram/Pogoń Szczecin

PKO Ekstraklasa. Od poniedziałku do 26 stycznia (przyszły piątek) Pogoń Szczecin będzie szlifować formę do wiosny na zgrupowaniu w tureckim Belek. Trener Jens Gustafsson zabrał 29 zawodników. W samolocie z Berlina do Antalyi mają im towarzyszyć gracze Lecha Poznań.