Kalendarz reprezentacji Polski. Najbliższe mecze dopiero w czerwcu

Dzięki remisowi ze Szkocją (1:1) i przede wszystkim pokonaniu Szwecji (2:0) reprezentacja zaliczyła awans w rankingu FIFA. W najnowszym zestawieniu zajmuje 26. pozycję. Za sprawą Czesława Michniewicza przesunęła się więc o dwa miejsca.

O kolejny awans powalczy dopiero w czerwcu. Wtedy rozpocznie się trzecia edycja Ligi Narodów. Polska rozpocznie ją we Wrocławiu od meczu z Walią (3 czerwca, godz. 20:45). To będzie bardzo intensywne zgrupowanie, ponieważ w przeciągu jedenastu dni nasza drużyna rozegra aż cztery grupowe spotkania - w tym dwa na wyjeździe.

Do tego czasu piłkarze mogą skupić się na dokończeniu sezonu w swoich klubach. Podobnie jak w lutym odwiedziny zapowiedział Czesław Michniewicz: - Planuję znowu jeździć do was. Pobyć dzień, dwa, porozmawiać, zjeść obiad. Ja płacę żeby była pełna jasność. Zacznę od tych dalszych, u których jeszcze nie byłem: od Buksika, od Świdra. Zobaczę jak jemu noga się goi. Odwiedzę was każdego - zapewnił zawodników na kolacji po meczu ze Szwecją.