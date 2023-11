Michał Probierz na meczu Piast Gliwice - Korona Kielce. Selekcjoner reprezentacji Polski obejrzał rozczarowujące widowisko

Probierz obserwował piłkarzy Piasta Gliwice i Korony Kielce

Widowisko na stadionie przy Okrzei śledziły dokładnie 3402 osoby. W sektorze gości pojawiło się sporo kibiców Korony. Natomiast na trybunie vipowskiej jedno z miejsc zajął selekcjoner Michał Probierz, obok którego zasiadł dyrektor sportowy kielczan, Paweł Golański.

Probierz przyjechał na mecz głównie dla Patryka Dziczka. Środkowego pomocnika zaprosił do kadry już w październiku, na swoje debiutanckie zgrupowanie. Dość niespodziewanie 25-latek zadebiutował przeciw Wyspom Owczym, a potem rozegrał połowę z Mołdawią.

W meczu Piast - Korona selekcjoner mógł oglądać Dziczka od początku do samego końca. Niestety, pomocnik dostosował się poziomem do reszty - zagrał przeciętnie i w naszej ocenie nie zasłużył na wyższą notę niż 3 (w skali szkolnej 1-6). Poza strzałem obok prawego słupka jego występ był do zapomnienia.