Kamil Grosicki: Meczu z Mołdawią nie oglądałem. Byłem na wakacjach z Kamilem Glikiem. Jak zobaczyłem wynik, to się przeraziłem

Skrzydłowy Pogoni Szczecin odniósł się także do głośnego wywiaduRoberta Lewandowskiego dla Eleven Sports i Meczyków. Kapitan kadry odniósł się m.in. do braku mocnych charakterów w reprezentacji, afer premiowych i PZPN-u.

Jeśli chodzi o te afery... chyba wszystko zostało już powiedziane. Przed nami dwa mecze i mam prośbę też do was, dziennikarzy. Potrzebujemy spokoju. To co było, minęło. Patrzymy pozytywnie. Musimy wygrać dwa ważne spotkania. Oczywiście dobrą atmosferę robią dobre wyniki. Z tą formą nie było ostatnio najlepiej, ale teraz trzeba się skupić na najbliższych meczach. Wierzę, że zdobędziemy w nich sześć punktów. Przyjechałem tutaj, żeby pomóc.