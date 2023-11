Kamil Grosicki szczerze o reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza. "Wierzę, że będziemy osiągać sukcesy"

Kamil Grosicki szczerze o Michale Probierzu! "Za to piłkarze go chwalili"

35-letni skrzydłowy reprezentacji Polski oraz Pogoni Szczecin w rozmowie z WP Sportowe Fakty opowiedział trochę o swoich pierwszych wrażeniach współpracy z nowym selekcjonerem. Przyznał, że Michał Probierz potrafił dotrzeć do piłkarzy, a ci go za to bardzo chwalili. 51-letni szkoleniowiec mimo niezbyt udanego zgrupowania (jedno zwycięstwo z Wyspami Owczymi 2:0 oraz rozczarowujący remis z Mołdawią) zaskarbił sobie zaufanie szatni - a to na początku każdej współpracy na linii trener - piłkarz jest najważniejsze.