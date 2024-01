Kamil Piątkowski piłkarzem AS Roma? Polak z RB Salzburg został zaoferowany drużynie Jose Mourinho. Trafi jednak do Granady

Kamil Piątkowski: z RB Salzburg do AS Roma? Jednak Granada

Roma w zimowym okienku nie może zaszaleć. Żeby spełnić wymogi Financial Fair Play, na wzmocnienia przeznaczy maksymalnie 1,5 mln euro. To tyle co nic, dlatego szuka okazji.

Drużyna wymaga uzupełnień na środku obrony. Według portalu "LaRoma24" jednym z kandydatów był Kamil Piątkowski. Wywodzący się z Jasła 23-latek pozostaje rekordem transferowym Rakowa Częstochowa. W połowie 2021 roku odszedł za 6 mln euro do RB Salzburg, w którym z przerwą na wypożyczenie do belgijskiego Gentu jest do dzisiaj. W tym sezonie zaliczył dziesięć meczów z czego trzy w Lidze Mistrzów.

AS Roma wygrała z Cremonese 2:1 i w ćwierćfinale Pucharu Włoch zagra z Lazio