Kamil Piątkowski wyrzucony z meczu La Liga. Czerwona kartka za faul w meczu Granada - Las Palmas. Kamil Jóźwiak poza kadrą

La Liga. Kamil Piątkowski z czerwoną kartką

Co takiego się wydarzyło? Piątkowski jako ostatni obrońca Granady nie upilnował piłki ani rozpędzonego Munira El Haddadi. Marokańczyk skierował się już w stronę bramki, kiedy Polak wyciął go równo z murawą.

Początkowo sędzia pokazał Piątkowskiemu żółtą kartkę. Sędziowie z VAR-u zawołali go jednak do ekranu, by obejrzał powtórki i zmienił zdanie. Tak się stało. Po analizie kara została anulowana, a Polak od razu wyrzucony z boiska.

Piątkowski razem z bramkarzem Granady próbowali się tłumaczyć, ale arbiter pozostał głuchy na ich wyjaśnienia.

Poza kadrą meczową Granady znalazł się nasz drugi rodak - Kamil Jóźwiak. Skrzydłowy został pozyskany z amerykańskiego Charlotte w czwartek podczas Deadline Day, czyli ostatniego dnia zimowego okienka w topowych ligach Europy.