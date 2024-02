Kandydaci na trenerów Barcelony, Bayernu, Lecha i Liverpoolu od nowego sezonu [LISTA]

Wreszcie tuż przed końcem lutego nadchodzące zmiany zapowiedział Bayern Monachium. W środę 21 lutego poinformowano, że klub i Thomas Tuchel doszli do porozumienia w sprawie zakończenia współpracy po sezonie.

Lista kandydatów na trenera Barcelony, Bayernu, Lecha i Liverpoolu

Barcelona i Bayern najchętniej sięgnęliby po Kloppa, ale Niemiec latem odrzuci każdą propozycję, żeby zrobić sobie roczną przerwę od futbolu. Wszystko wskazuje na to, że najbardziej pożądanym nazwiskiem okaże się Hiszpan Xabi Alonso pędzący w doskonałym stylu po mistrzostwo Niemiec z Bayerem Leverkusen.

Wśród kandydatów na trenerów tych wielkich klubów wymienia się też choćby bezrobotnego od trzech lat Zinedine'a Zidane'a, który nie doczekał się wakatu w reprezentacji Francji. Drugi powrót do Realu Madryt jest wykluczony, bo Carlo Ancelotti wbrew pogłoskom przedłużył kontrakt.

Co na polskim podwórku? Jeśli Mariusz Rumak nie zdobędzie dubletu albo co najmniej mistrzostwa Polski, to Lech Poznań też znajdzie nowego, stałego kandydata.